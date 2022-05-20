女軍醫拍下馬立波慘況 美通過400億美元援烏經費

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（中央社基輔20日綜合外電報導）53歲烏克蘭女軍醫塔伊拉在俄國圍攻馬立波期間，用攝影機紀錄她不分敵我的搶救畫面，現遭俄國俘虜；美國聯邦參議院19日同意對烏克蘭提供近400億美元援助，送交總統拜登簽署。

●烏克蘭軍醫拍下馬立波慘況後遭俄軍俘虜

俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭港市馬立波（Mariupol）期間，烏國女軍醫塔伊拉（Taira）用隨身攝影機記錄第一手傷亡慘況，並把影片儲存在一枚指甲大小記憶卡交給媒體偷偷攜出。

塔伊拉本名白芙絲卡（Yuliia Paievska），她不僅是軍醫，在烏克蘭也是一位明星運動員，並以協助訓練烏國志願軍醫為人所知。她從2月6日至3月10日錄下的影片，貼身記錄馬立波遭圍困情況。

塔伊拉記錄她的團隊在2週內瘋狂搶救垂危傷者的情況，一共拍下了256GB的影片，並且想辦法把這些悲慘的片段交到一組美聯社人員手中。

一名警察3月15日把一小枚記憶卡交給美聯社記者，塔伊拉透過無線對講機請求記者將它安全帶出馬立波。美聯社記者把記憶卡藏在一個棉條裡，順利通過15道俄羅斯檢查哨。

塔伊拉和她的司機3月16日遭俄國軍人俘虜。俄羅斯新聞台3月21日播出一部影片，宣布塔伊拉已遭到俘虜。片中可見她無力憔悴朗讀一則聲明，呼籲停止戰鬥。

影片內容含有血腥畫面，請審慎考慮後決定是否點擊觀看。影片來源：Associated Press

●美國會通過400億美元援烏經費

參議院19日以86票對11票，通過對烏克蘭提供近400億美元的軍事、經濟和人道援助方案，這是美國至今規模最龐大的對烏援助方案，反對票都是由共和黨議員投下。

聯邦眾議院10日以368票對57票通過這項支出法案時，投下反對票的也都是共和黨籍議員。一旦拜登簽署這項補充支出法案，美國在俄國侵略烏克蘭後同意援助烏國的總金額，將遠超過500億美元。

●美俄軍事首長通電話 俄國入侵烏克蘭後首次

五角大廈19日表示，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通了電話。這是俄國2月入侵烏克蘭後，兩人首度對話。

密利的發言人說：「（兩位）軍事領袖討論了數項令人關注的安全相關議題，並同意保持溝通管道暢通。他們的對話細節將依往例保密。」

●歐盟助烏克蘭戰後重建 擬用俄大亨凍結資產

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）19日表示，歐盟正設法運用俄羅斯大亨被凍結的資產，以資助烏克蘭戰後重建。

范德賴恩告訴德國第二電視台（ZDF）：「我們的律師正加緊尋找可能的方法，以運用俄國大亨被凍結的資產來資助烏克蘭重建。我認為俄羅斯也應有所貢獻。」

●澤倫斯基：烏東頓巴斯地區被俄軍摧毀 宛如地獄

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日表示，俄羅斯部隊已「徹底摧毀」烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）。他並指控莫斯科在加強攻勢時發起無意義的轟炸。

他在最新深夜影片中說，「那裡是地獄，不誇張」，並提到19日在北頓內茨克（Severodonetsk）有12人死於「殘忍且毫無意義的轟炸」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110520