美聯社民調：拜登聲望創新低 支持度只剩39%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）最新民調顯示，美國總統拜登的支持率在5月跌至上任以來最低點，只有39%成年人滿意他的施政表現，連自家民主黨內都瀰漫悲觀氛圍。

美聯社報導，根據美聯社（AP）與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）所做民調，美國成年民眾只有39%滿意拜登（Joe Biden）的施政表現，比一個月前已相當低的支持度還要再探底。

整體來說，只有約2成成年人認為美國朝正確方向前進或經濟狀況良好，比一個月前的調查還要少1成。其中以民主黨支持者的變化最大，認為國家方向正確者的比例從4月的49%，重挫至本月的33%。

拜登在民主黨內的支持率也驟跌至73%，對民主黨的期中選舉選情看來相當不利。自AP-NORC在2021年進行民調以來，拜登在民主黨人中的支持率從未低於82%。

調查結果顯示，面臨通貨膨脹、槍枝暴力、嬰兒配方奶粉短缺到疫情持續延燒等各種挑戰，美國社會各地普遍不滿。

加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的29歲民主黨支持者藍西（Milan Ramsey）在一所高中擔任輔導老師，剛升格人母的她最近不得不和丈夫一起搬回娘家，她說：「我不知道情況還會糟到什麼地步。」

不過藍西不把自己的經濟困境怪罪拜登，但認為拜登在氣候變遷、健保改革等重大議題上做得不夠。她說：「我感覺發放振興支票是他最後的政績。我想他累了，這不能怪他，如果我到了他的年紀、從事這樣的工作，我也會覺得累。」

共和黨人對拜登向來不太有好感，不到1成的人認同他的經濟政策，但這與上個月無多大差異。

來自芝加哥的46歲護理師杜蘭佐（Gerry Toranzo）是共和黨人，指責拜登讓油價飆升，導致民眾被迫採取一些措施，比如放慢車速以節省汽油來節省開支。

整體而言，多達2/3民眾不滿拜登的經濟政策。有跡象顯示，民眾對拜登經濟政策的不滿日益深化。只有18%認為拜登的政策利大於弊，51%認為弊大於利，30%認為利弊差不多。

一些民主黨人將通貨膨脹歸咎於其他因素。

伊利諾州莫林（Moline）的58歲網路服務技術人員莫拉萊斯（Manuel Morales）認為，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與俄烏戰爭對美國經濟的影響遠大於拜登的決策，但他也質疑拜登的紓困方案「美國救援計畫」（American Rescue Plan）與發放振興支票措施。

這名民主黨支持者說：「這幫助了很多人，但也讓很多人不想回去工作。」

另一方面，莫拉萊斯也對拜登的移民政策頗多批評，認為應該更嚴格管制邊界。儘管莫拉萊斯是墨西哥移民，但他認為美國需要更嚴格控制邊境，使非法進入、值得留下來的移民有希望合法化。

根據民調，只有38%民眾認同拜登的移民政策。

莫拉萊斯也挑剔拜登因應俄烏戰爭的作為：「我們為烏克蘭花了許多錢，會導致財政赤字惡化。」

整體而言，45%民眾肯定拜登處理美俄關係的方式，54%給予負評。自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭以來，民調一直維持這個比例。民主黨與共和黨人支持的比例分別是73%和15%。

這份新民調顯示，只有21%美國人表示他們對拜登處理烏克蘭局勢的能力「非常有信心」；39%說有一些信心；39%說幾乎沒有。

這份涵蓋1172名成年人的民調於5月12日至16日進行，抽樣誤差為正負4.0個百分點。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110521