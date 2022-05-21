日本有條件解禁口罩 有人叫好有人愁

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本政府20日公布最新防疫見解，有條件解禁口罩，讓許多跑者及家裡有幼童的媽媽都表示歡迎；不過，一種見解兩樣情，也有民眾對疫情尚未平息卻要鬆綁限制感到不安。

日本時事通信社報導，日本政府20日表示，在戶外空間即使跟旁人無法保持足夠社交距離，只要幾乎不交談的情況下，可以不用戴口罩；甚至在室內只要可以跟旁人保持足夠社交距離且不交談，也可以不用戴口罩。

日本政府過去推薦兩歲以上學齡前兒童戴口罩，現在也轉變為「不會要求一律戴上口罩」。

日本皇居附近平日就有許多跑者在這裡運動，相較有跑者認為不用戴口罩很好，也有跑者說，考量到其他用路人，可能還是會戴易於呼吸款式的口罩跑步。

帶著2歲兒子到名古屋市名城公園遊玩的32歲母親說，接下來就要進入令人在意的中暑季節，能脫掉口罩讓人感到安心，且對家裡有不愛戴口罩的幼童來說，是令人開心的事。

不過，另一名帶著4歲兒子來玩的30多歲媽媽說，疫情還未朝平息方向發展，現在就放寬限制會不會稍嫌早了點。

另外，產經新聞報導，面對日本政府即將鬆綁邊境，過去一段時間遭受疫情重創的日本觀光業界相關人士，都相當期待有助地方經濟復甦。

不過，也有人對戴口罩的意識差距，可能為外國觀光客與日本當地民眾帶來衝突感到憂慮。

日本政府將在6月1日先行放寬每天入境日本人數上限，從現在的1萬人倍增到2萬人，之後將在關注疫情發展的情況下，檢討分階段重新開放外國觀光客入境。

東京淺草當地商家等加盟的「淺草觀光聯盟」會長富士滋美說，這對旅宿業來說是好消息，針對外國觀光客開發並販售商品的店家來說，也很令人期待。

包括淺草地區在內的東京都台東區，2018年約有953萬人次的外國觀光客造訪，但疫情爆發第一年的2020年銳減到約145萬人次。

相較對外國觀光客帶來經濟效益的期盼，也有業者對外國觀光客增加可能造成地方民眾反彈感到不安。

一名觀光業者說，每個國家對戴口罩的看法都不同，也有跟日本想法差距很大的國家，「如果不能配合日本的規範，可能就很難抱著歡迎的心情」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110521