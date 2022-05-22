拜登尹錫悅參訪航宇作戰部 稱遏制威脅能力重要

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（中央社記者廖禹揚光州22日專電）韓國總統尹錫悅與美國總統拜登下午參訪位於烏山地下要塞的韓國航空宇宙作戰本部（KAOC），拜登強調，美韓同盟遏制威脅的能力對朝鮮半島以及全世界都至關重要。

韓聯社報導，拜登表示，美韓兩軍至今持續進行監控工作，雙方的合作協調與10年前、20年前、40年前一樣不可或缺，並強調「這也是過去幾天我與尹總統一直討論的」。

尹錫悅也說，「這裡是韓美共同因應日益升溫的北韓核武、飛彈威脅的核心場所，也是象徵韓美同盟的場所」。他指出，韓美兩國領導人今天與作戰本部人員會面，象徵韓美之間堅強的安保同盟關係。

尹錫悅與拜登都勉勵現場韓美兩國官兵，拜登說，「各位為我們所擔心的事站在最前線，代表了兩國的奉獻、美韓聯軍及在韓戰期間共同犧牲下締結的美韓同盟力量」；尹錫悅也向現場部隊人員「對世界的自由與和平國家的愛國之心」致上敬意。

尹錫悅提到，烏山基地在1950年6月25日遭朝鮮軍隊侵略，美軍在5天內就投入部隊與朝鮮軍隊直接交戰，「這裡是美軍為大韓民國的自由與和平第一次揮灑熱血的地方」。

KAOC位於京畿道平澤市烏山空軍基地地下要塞，負責朝鮮半島戰區內航空宇宙作戰的指揮管理，扮演韓國軍方的「戰略司令部」角色。負責管理韓版3重防禦體系中狙殺鏈（Kill Chain）、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）作戰的K2執行本部也位於KAOC。

拜登結束參訪行程後，在下午2時25分向尹錫悅告別，車隊離開時兩人還互相向對方伸出大拇指比讚。拜登在問候激勵烏山空軍基地的美軍官兵後搭乘專機飛往日本，韓方由外交部長朴振代表送行。（編輯：周永捷）1110522