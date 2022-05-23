拜登指美國會動用武力防衛台灣 北京：強烈不滿

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（中央社記者張淑伶北京23日電）美國總統拜登今天表示，若北京發動武力侵略，美國將會軍事防衛台灣。中國外交部發言人汪文斌說，中方對美方言論強烈不滿和堅決反對，中方必將採取堅定行動，維護自身主權。

環球時報報導，在中國外交部今天例行記者會上，有外媒記者提問，拜登（Joe Biden）表示，如果中國以武力奪取台灣，這是不可接受的。美國同意「一中」政策，但就是不能夠同意中國武力奪取台灣的行為。中國如何看待美方此一表態。

汪文斌說，中方對美方言論表示強烈不滿和堅決反對。他重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」，在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。

他說，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，「不要站在14億中國人民的對立面」。

汪文斌說，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持「台獨」的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害。

他強調，中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。

正在日本訪問的拜登今天表示，若中國犯台，美國將以武力保衛台灣。白宮隨後重申，美方基於「台灣關係法」向台灣提供防禦手段的承諾不變。中華民國外交部今天對此表達感謝，強調中國對台海安全構成的挑戰，已引起國際社會高度關切。（編輯：李雅雯）1110523