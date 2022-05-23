拜登稱將武力衛台 中國學者時殷弘：戰略模糊基本未變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京23日電）美國總統拜登今天表示若中國武力侵略，美國會動用軍事防衛台灣。中國學者時殷弘認為，美國對台基本政策還是戰略模糊，但「戰略模糊中的戰略清晰成分在增多」。

正在日本訪問的拜登（Joe Biden）今天稍早表示，若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。路透社認為拜登這番言論，似乎背離美國目前的「戰略模糊」政策。

白宮隨後發給媒體一份聲明，「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申了根據台灣關係法提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘告訴中央社記者，拜登在美國國內時有過講了話又收回的紀錄，「極重大的政策變更只講一次不算數」。

他認為美國對台基本政策還是戰略模糊，但隨著對台灣議題「備戰」愈益廣泛、深入和具體，戰略模糊中的戰略清晰成分在增多。

時殷弘說，現在在太平洋上的美軍以及美國和其他國家的一些動作，諸如美英澳聯盟等，針對台海萬一爆發戰爭所做的備戰舉動越來越具體，目的就是威懾，若威懾不成則是備戰。「還沒決定一旦台海戰爭去不去打仗，但準備總是要做的。也不是戰略模糊就永遠模糊。」

拜登這次亞洲行20日起先後訪問韓國、日本，是過去20多年來，美國總統首度訪問日本時首次未順訪中國。拜登此行宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），被認為是針對中國。不過，台灣並未被納入印太經濟架構名單中。

時殷弘說，「印太經濟架構」中的供應鏈重組是針對中國，並顯著擠壓中國以先進科技發展經濟的空間。台灣與美國聯繫廣泛，雙方有各種平台和架構，台灣已經在參與美國的晶片供應鏈重組。

他認為，美方為了減少台灣議題在中美衝突的風險，所以台灣不是印太經濟架構的正式成員，「但是不要就此認為，台灣參與美國主持的供應鏈重組的作用有任何實質改變」。（編輯：邱國強）1110523