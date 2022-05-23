傳SpaceX將再募資17億 市場估值上看1270億美元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據財經媒體CNBC今天報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）期望募集17億美元新資金。這是公司受爭議的創辦人馬斯克近來持續製造新聞之際又一項大動作。

CNBC引述一封SpaceX給全體員工的電子郵件報導，SpaceX將以每股70美元的價格募集17億美元（約新台幣503億元）的資金，這個價格比SpaceX在2月股票分拆後的每股56美元價格高出25%。

SpaceX有20年歷史，是第一家將太空人送上地球軌道的私人公司，還有許多其他首創作法。這個價格將使公司估值達到1270億美元（約新台幣3兆7545億元）。

隨著SpaceX募資數十億美元，用於發展下一代「星艦」（Starship）太空船火箭和「星鏈」（Starlink）全球衛星互聯網網路，公司的市值近年來穩步上升。

同時，獨立線上網站「財經內幕」（Business Insider）本週報導，SpaceX已經支付25萬美元，以解決馬斯克（Elon Musk）涉嫌對SpaceX公司飛機上服務人員性騷擾的投訴。

50歲的馬斯克否認這項指控，並推文表示：「有紀錄在案，這些瘋狂的指控完全不是事實。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110523