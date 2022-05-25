拜登願軍事護台 史丹佛學者：小布希也說過

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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）美國總統拜登表示願軍事護台，史丹佛學者祈凱立告訴中央社，拜登不是第一位公開表示要採取行動保衛台灣的美國總統，前美國總統小布希2001年說過幾乎一樣的話。

專攻台灣議題的史丹佛大學胡佛研究所學者祈凱立（Kharis Templeman）在推特回顧小布希的這段訪談。

小布希（George W. Bush）2001年4月在美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話節目「早安美國」（Good Morning America）訪談中被問及，「如果中共攻台，美國是否有義務協防台灣？」小布希表示：「是的，我們會這樣做…中共必須了解這點；是的，我會。」

當被問及，美國是否會動用「美國軍事的全部力量」協防台灣時，小布希回答「不惜一切幫助台灣自衛」。

小布希當時談話的時空背景是上任就職百日之際，且2001年4月1日剛發生美中軍機南海擦撞事件，雙方對於事件責任歸屬僵持、關係緊繃。

因小布希說過類似的論調，祈凱立今天在書面訪問中告訴中央社記者，他認為拜登（Joe Biden）近日的保台言論不算有新意、也不激進。

他認為，拜登政府未能把美國政策的另一面重點對北京做足保證，也就是美國不反對在和平狀況、且台灣人民同意下達成兩岸統一；美國不支持台獨或台灣在政治上與中國「永久分離」。

祈凱立指出，上述這些可能性看似遙遠，但對中共而言，維持現狀就包含這些未來可能的結果。他說，如果美國改變此一立場，那麼從中共的觀點，「台灣問題」將從一個可容忍的局勢轉變成對共產黨生存的威脅。

祈凱立解讀，當拜登政府說「美國的一個中國政策沒有改變」時，意指「我們不支持台獨，也不反對和平解決兩岸政局，即使最後走向統一」。

祈凱立說，拜登政府中需要有人出面重申美國政策中關於兩岸政治局勢的長遠性，因為在拜登的保台言論後，外界有些失於「暈頭轉向」。（編輯：馮昭）1110525