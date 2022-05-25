中俄聯合戰略巡航 中國：與當前國際局勢無關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京25日電）中國與俄羅斯空軍24日舉行聯合空中戰略巡航，外界關注是否與俄羅斯侵略烏克蘭的局勢有關，中國國防部發言人吳謙今天聲稱，「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

中國國防部微信公眾號「國防部發布」今天發布就中俄聯合空中戰略巡航答記者問。而提問特別點出這項行動是否與烏克蘭局勢有關。

吳謙說，中俄兩國空軍24日實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第4次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。

他宣稱，此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

中國國防部官網昨晚通報，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，兩國空軍24日在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

當前除俄烏戰爭外，美國總統拜登（Joe Biden）24日也在日本訪問，中俄聯手行動顯得具有針對性。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本防衛大臣岸信夫24日表示，中國及俄羅斯總共6架轟炸機當天共同編隊繞行日本周邊上空，這是在對日本示威，日本已透過外交管道表達重大憂慮。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則表示，中國及俄羅斯轟炸機在美國總統拜登訪日期間在日本領空附近聯合巡邏，顯示美日兩國夥伴關係「歷久不衰」。但他也表示，這項演練可能是中俄兩國很早就安排好的。（編輯：邱國強）1110525