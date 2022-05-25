日本COVID-19疫情趨緩 東京大阪等新增病例續減

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，包括東京、大阪等地今天新增確診病例持續較上週同日減少。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3929例確診病例，較上週三減少約400例，連續12天低於上週同日。東京都最近一週平均單日新增3393例，是前一週平均的91.8%。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增1707例確診病例，較上週三減少221例，至今累計病例數74萬6158例，包括2187例死亡病例。

大阪府今天新增2927例確診病例，較上週三減少570例，至今累計病例數96萬2488例，包括5029例死亡病例。

福岡縣今天新增1935例確診病例，已連續2天低於上週同日，至今累計病例數41萬7300例，包括1246例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2081例確診病例，較上週三減少479例，至今累計病例數20萬7491例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增187.06人染疫，沖繩縣以920.26人連續61天高居日本各地之冠；宮崎縣以292.85人次之、北海道以290.49人排名第3。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2094例確診病例，較上週三減少583例，連續11天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110525