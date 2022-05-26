共軍控日本近距離跟蹤干擾遼寧艦

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（中央社台北26日電）中國國防部今天批評，日本近距離跟蹤干擾遼寧號航空母艦是「非常危險」的，並指日方此舉是炒作中國軍隊行動來刷「存在感」，為自身謀求軍事擴張製造藉口。

遼寧艦編隊1日起前往西太平洋海域，並曾開赴台灣東部外海，進行多日的艦載機起降演訓。

日本防衛省統合幕僚監部20日罕見公布3次中國海軍艦艇動向。

日本防衛大臣岸信夫指出，遼寧艦從5月上旬以來，已在日本沖繩縣南方海域進行超過300次的艦載機等起降演練；防衛省會做好萬全警戒監視任務。

據中國國防部微信公眾號，中國國防部26日下午舉行例行記者會，新聞發言人吳謙大校答覆記者有關提問時稱，中方注意到日方有關「炒作」。不少中國網友將日方艦機稱為遼寧艦「御用攝影師」。中方認為，這個「攝影師」不要也罷。

他並稱，遼寧艦的訓練活動完全合情合理合法，無可指摘。日方如此關注是有些小心機的，恐怕是想透過炒作中國軍隊行動來刷「存在感」，為自身謀求軍事擴張製造藉口，「我們對此堅決反對」。

吳謙還稱，日方的近距離跟蹤干擾活動是非常危險的，極易引發誤解誤判和海空意外事件。日方所為既不利於雙方互信，也對雙方艦機和人員安全構成了嚴重威脅。

他說，中方要求日方停止一切毫無意義的干擾活動，以實際行動維護雙邊關係和地區和平穩定。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110526