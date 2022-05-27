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德州小學血案槍手暢行 警方應變及校園安全惹議

2022/5/27 10:18
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（中央社德州尤瓦爾迪26日綜合外電報導）美國德州小學槍擊案造成21名師生慘死。德州當局今天就這起屠殺案過程提供新的描述，說槍手當時進入校園未受攔阻，校內建物又未上鎖，讓他得以行凶。

紐約時報報導，德州和華府部分議員今天把討論焦點從槍手使用的AR-15式步槍，轉向警方拖延1小時才終結暴行的問題。警務專家說，多數大規模槍擊案都是在幾分鐘之內就結束了。

但就算槍手更早被擊斃，目前並不清楚有多少喪命學童或教師本可生還。

還有一些問題沒有答案，例如警方在現場決定等待美國邊境巡邏隊（Border Patrol）受過特殊訓練的警察到來才衝入教室，而這時距離警方第一次撤退大約已過了1小時。

警方先前說，槍手被隔絕在教室內，現場警察專注於疏散其他教室的學生和教職員，以免出現更多傷亡。

路透社報導，警方證實，在機動小組趕抵洛伯小學（Robb Elementary School）教室並擊斃18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）之前，他已待在教室內1小時，當時在樓外的家長們懇求警察衝進大樓。

尤瓦爾迪校區有鎖上教室大門的安全措施。警方今天的說明與先前部分陳述不同，使得外界對於事件時序、執法人員反應速度和校園安全預防措施產生新的質疑。

德州公共安全部門（Texas Department of Public Safety）發言人艾斯卡隆（Victor Escalon）在記者會上表示，拉莫斯在當地時間24日上午11時28分於校園外撞壞了他的輕型貨車，他朝對街的旁觀者開了幾槍，接著在11時40分走進校園。

艾斯卡隆說，2名警察4分鐘後進入校園，但因拉莫斯朝他們開槍而尋求掩護。拉莫斯把自己關在1間4年級教室裡，並在教室內大開殺戒，受害者幾乎都是9到10歲的學童，釀成美國近10年來最嚴重的校園槍擊案。

艾斯卡隆被問到警察是否應更早衝進去救人時說，「這是個艱難的問題」，還說隨著調查進行，當局將提供更多資訊。他描述警方和槍手最初交火時的場面很混亂，警察要求支援，同時疏散學生和教職員。

在警方說明新細節之前數小時，有影片顯示，攻擊發生當下，學童家長在校園外焦急絕望，懇求警方衝進去救人，甚至有些父親硬生生被克制住。

一名叫做雷戴茲馬（Angel Ledezma）的男子上傳影片到臉書（Facebook），從中可以看到焦急的父母親衝破警方的黃色隔離線，大喊要警察衝進去救人。

雷戴茲馬在影片中說：「已經過了1小時，他們還是無法將所有孩子救出。」他未立即回應置評要求。

另1段上傳到影音網站YouTube的影片顯示，警察控制住至少1名成人。還有1名女性質問：「為什麼讓孩子死掉？裡面發生了槍擊。」有警察告訴群眾：「我們已經派人進去救小孩了。他們正在行動。」

艾斯卡隆對記者說，學校沒有武裝駐警，攻擊一開始，槍手就開了超過25槍。

美國近年發生多起大規模槍擊案，這起校園慘案發生後，再度引發全國關於槍枝管制法的討論。即使共和黨人反對，總統拜登和他所屬的民主黨仍矢言推動新的限制措施。（譯者：徐睿承、曾依璇/核稿：曾依璇）1110527

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