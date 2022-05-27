蒲亭：西方若解除制裁 俄國將協助解決糧食危機

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭今天在電話中告訴義大利總理德拉吉（Mario Draghi），俄國準備為緩解國際糧食危機提供協助，但前提是西方要解除對俄制裁。

克里姆林宮（Kremlin）在聲明中說：「蒲亭（Vladimir Putin）強調，只要西方出於政治動機的限制措施解除，俄羅斯聯邦準備好藉由出口糧食和化肥，來為克服糧食危機做出重大貢獻。」

烏克蘭形容俄羅斯這樣的立場形同「勒索」。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天表示，蒲亭「企圖把他對烏克蘭發動戰爭所造成的糧食危機當作武器來勒索全球」。

俄羅斯封鎖烏克蘭的港口，使其無法出口糧食，並且指控烏國在港口埋設水雷，而這兩個國家都是糧食的主要出口國。

這次俄羅斯入侵烏克蘭的衝突，導致穀物、食用油、燃料、化肥的價格飆升，加劇了全球的糧食危機。

另外，俄羅斯國防部表示，民用船隻現在可以安全利用亞速海（Azov Sea）的烏克蘭馬立波（Mariupol）港口。上週最後一批被圍困在亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭守軍投降後，馬立波完全落入俄軍控制。

俄羅斯國防部表示，馬立波港周遭的水雷危機現在已經解除。

俄羅斯國防部說，停在那個港口的6艘外國貨船現在可以自由離開。他們說，那些船隻來自保加利亞、多明尼加、賴比瑞亞、巴拿馬、土耳其和牙買加，並敦促這些國家的政府要船東將船移走。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110527