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烏克蘭糧食出口遇阻 美官員：德國藉鐵路相助

2022/5/27 13:49
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國高階國防官員今天表示，由於俄羅斯封鎖烏克蘭港口，讓烏國數千萬噸的糧食無法運出，德國正設法藉由鐵路將那些糧食運送出去。

法新社報導，自俄羅斯2月24日入侵以來，被稱為「歐洲糧倉」的烏克蘭糧食出口受到影響，讓世界各地糧食安全受到威脅。

獲提名為下一任美軍歐洲司令部司令的卡沃里（Christopher Cavoli）今天告訴美國國會議員，由於俄羅斯封鎖了烏克蘭的港口，有多達2200萬噸的糧食卡在烏克蘭。

為了解決這個問題，德國的鐵路公司近來提供專用火車運送那些糧食。

卡沃里在美國聯邦參議院的聽證會上說：「德國鐵路公司（Deutsche Bahn）最近挺身而出。他們在做的是他們所謂的『柏林鐵運』，一種類似『柏林空運』（Berlin Airlift）的做法，用專用火車把小麥從烏克蘭送到西歐。」

卡沃里表示，波蘭已與德國建立便捷的過境制度，以簡化交付流程。他表示，糧食一旦離開波蘭，就會運往德國北部的港口，並進一步出口。

與此同時，羅馬尼亞已將黑海（Black Sea）的康士坦塔（Constanta）港口供烏克蘭糧食運輸，每天可運送約9萬噸。

卡沃里說：「我認為這是我們必須採用的多元運輸組合模式。」

聯合國已警告，如果不加以控制，日益嚴重的全球糧食危機可能會持續數年，並要求俄羅斯放行烏克蘭糧食出口。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110527

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克宮：出兵烏克蘭前 已採取措施因應糧食危機日本政府將援烏克蘭15噸食品 5月包機送到波蘭
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