菲律賓批准馬斯克星鏈網路服務 偏遠地區將獲益

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（中央社記者陳妍君馬尼拉27日專電）菲律賓國家電信委員會已批准航太公司SpaceX創辦人馬斯克的「星鏈」公司在菲國提供網路服務，預計將為菲律賓偏遠地區提供高速網路，並在發生天然災害通訊中斷時發揮效益。

菲律賓國家電信委員會（NTC）今天發布新聞稿表示，他們近日批准菲律賓星鏈網路服務公司（Starlink Internet Services Philippines, Inc.）註冊為加值網路業務供應商。星鏈公司已可在菲國建設寬頻設施，並在未來幾個月內推出網路服務。

菲律賓將成為東南亞第一個提供星鏈網路服務的國家。

新聞稿引述SpaceX的法律顧問馬奎斯（Bien Marquez）說：「我們要感謝NTC在我們提交完整申請資料的30分鐘後，就核發星鏈公司的加值網路業務許可執照。」

菲律賓颱風和地震等天災頻仍。馬奎斯表示，這顯示馬尼拉當局認真想解決菲國民眾在無網路和網路服務不足地區的連網需求。「這也將使我們在發生天然災害和災難時做好準備。」

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國家電信委員會主席柯多巴（Gamaliel Cordoba）說，星鏈網路服務進入菲律賓將可極大嘉惠無網路和網路服務不足地區。NTC將協助確保星鏈公司能迅速且專業地在菲國推出網路服務。

新聞稿表示，星鏈公司使用低軌衛星，提供高速、低延遲衛星網路服務，下載網速在100 Mbps到200 Mbps之間，未來將支持視訊通話、線上遊戲、網路串流和其他過去透過衛星網路無法實現的活動。（編輯：黃自強）1110527