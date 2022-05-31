消息人士：尚比亞案例曝中國對債務減免經驗不足

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（中央社倫敦/巴黎31日綜合外電報導）3名知情人士說，中國對棘手的債務重整經驗不足，公共貸款人之間協調又慢，都耽誤了對尚比亞的債務減免。

尚比亞2020年成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代第一個違約的國家，在相當於國內生產毛額（GDP）120%的債務負擔下苦苦掙扎。根據尚比亞政府數據，截至2021年底，其外債超過170億美元，其中1/3為積欠中國。

中國上月同意與法國一起擔任尚比亞官方債權人委員會的共同主席，此舉受到尚比亞政府歡迎。尚比亞政府去年上任以來，將解決國家債務問題列為優先要務。

新興市場投資人和其他債務國密切關注尚比亞案，從中觀察北京未來可能對過度借貸的債務人有多寬容。

中國過去十年成為對非洲國家的主要公共貸款人，根據美國波士頓大學（Boston University）研究，2000年以來，中國向非洲國家提供了1600億美元信貸。

一位因為事涉敏感不願具名的法國官員說：「中國有一條學習曲線，那是我們必須承認的事。」

這位官員還提及「中國內部流程的延誤」，說「我們也需要中國自己內部更妥善協調，因為已經有很多機構放貸」。

債權人委員會仍待召開第一次會議，七大工業國集團（G7）財政部長本月在德國開會後呼籲中國，針對債務減免流程「建設性地貢獻力量」。

中國外交部在透過電子郵件發給路透社的聲明中說，中國「高度重視尚比亞對債務的擔憂，並支持多邊努力解決其債務問題」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110531