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艾加沙颶風襲墨西哥 雨災至少造成10人喪命

2022/6/1 14:38
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（中央社墨西哥瓦哈卡31日綜合外電報導）墨西哥地方官員今天說，颶風艾加沙（Agatha）在墨西哥南部帶來大雨，引發土石流和水災，已造成至少10人死亡、約20人失蹤。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，艾加沙是今年東太平洋颶風季節的第一個颶風，也是自1949年有紀錄以來，於5月在墨西哥太平洋沿岸登陸的最強颶風。

法新社報導，艾加沙颶風一邊往內陸移動一邊減弱，但今天仍在韋拉克魯斯州（Veracruz）帶來暴雨。

瓦哈卡州（Oaxaca）州長穆拉（Alejandro Murat）接受媒體訪問時說，「目前約有20人下落不明，其中多數是在較高的山區」，此外，「很不幸地，地方當局初步通報有10人喪生」。

他稍早說，艾加沙登陸當天無人罹難，但今天凌晨的大雨造成河水潰堤及土石流。

艾加沙颶風昨天在瓦哈卡州的天使港（Puerto Angel）附近登陸，當時在最高為5級的颶風分級制中被歸為2級颶風，風速每小時165公里。

墨西哥的太平洋沿岸和大西洋沿岸都經常遭受熱帶風暴侵襲，一般在5月到11月之間。

去年在墨西哥奪走最多人命的颶風是3級的葛瑞斯（Grace），8月在韋拉克魯斯州和普艾布拉州（Puebla）共造成11人死亡。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1110601

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