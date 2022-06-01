北頓內茨克70%落入俄軍手裡 烏軍持續頑抗

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天表示，連日來遭俄國部隊圍攻的北頓內茨克，70%已落入俄軍手裡，不過烏軍仍在市內繼續作戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蓋戴稱部分烏軍部隊已撤退至預先安排好、位置更有利的陣地」，其他部隊則繼續「在市內作戰」。他說，從北頓內茨克（Severodonetsk）撤離平民的行動仍然暫停，現在也不可能將人道援助運入市內。

蓋戴說，與北頓內茨克隔著河相望的利西昌斯克（Lysychansk）「完全在烏克蘭控制之下」，但盧甘斯克地區所有「自由的定居點」都不斷受到砲火攻擊。

俄軍一旦奪下北頓內茨克，與其相鄰的利西昌斯克將成為盧甘斯克唯一仍在烏克蘭控制下的城市地區。俄軍在進行數週砲擊後，上週向北頓內茨克市區緩慢挺進。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）在電話採訪中告訴路透社，烏軍只控制20%市區，但仍有希望阻止俄羅斯完全拿下該市。烏軍和俄軍控制區以外，為「三不管地帶」。

斯特約克說：「我們的武裝部隊正極力捍衛20%市區，我們的部隊正堅守防線，試圖趕走俄羅斯軍隊。」

他說：「我們希望無論如何，我們會解救這座城市，而不是讓它被徹底占領。」

另外在頓內茨克州（Donetsk），親俄分離派分子聲稱，他們在切斷阿夫迪夫卡（Avdiivka）的兩條主要道路之一後，向完全包圍這座烏東城鎮又接近了一步。

「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）的民兵組織在即時通訊軟體Telegram上發文稱，位在阿夫迪夫卡市郊的諾佛塞洛夫卡二村（Novosselovka 2）「已被解放」，分離派武裝部隊已控制附近公路的一部分。

阿夫迪夫卡是分離派控制的頓內茨克市（Donetsk）北部一座工業城鎮。頓內茨克市是頓內茨克人民共和國實際上的首都。

拿下阿夫迪夫卡將代表俄羅斯取得一次象徵性勝利，且將為通往100公里外烏克蘭控制的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）開闢道路。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110601