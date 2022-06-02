別再叫我火雞 土耳其在聯合國註冊名稱改Türkiye

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（中央社紐約聯合國總部1日綜合外電報導）土耳其國營媒體指出，在安卡拉當局正式提出要求後，聯合國今天在聲明中宣布，土耳其向聯合國註冊的國名由Türkiye取代在英文有「火雞」涵義的Turkey。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，外語現在也用Türkiye這個新品牌了。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）去函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求在國際場合以Türkiye取代Turkey。

杜雅里克指出，土耳其正名一事從聯合國收到卡夫索格魯來函那一刻開始生效。

卡夫索格魯5月31日宣布向聯合國和其他國際組織正式提交上述信函。

他當天接受安納杜魯新聞社專訪時說道：「我們和總統府通訊署已經為此事成功地奠下良好基礎，讓聯合國、其他國際組織和各國可以換用Türkiye。」

Türkiye即土耳其文的Turkey。官方公報於去年12月3日刊載總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）命令稱：「Türkiye最足以代表和體現土耳其民族文化、文明和價值。從現在起，出口品將以讓我國在國際貿易上引以為傲的Made in Türkiye（土耳其製造）取代Made in Turkey。」

公報指出，今後將在各領域運用代表「我們國家和民族擁有數千年歷史的Türkiye品牌」。為強化Türkiye品牌，各種活動與聯繫，尤其在與其他國家和國際組織機構的官方正式關係中，將以Türkiye取代Turkey、Turkei及Turquie等用詞，以凸顯其精確性。

包括安納杜魯新聞社、土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）等國營媒體第一時間就在報導中全面換用Türkiye；總統府和外交部網站也都已改用Republic of Türkiye（土耳其共和國）。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，支持正名人士將Türkiye與土耳其主權掛鉤。

「擺脫英文的侷限表述自己，已成為全球趨勢。」記者出身的TRT董事會成員阿特拉斯（Meryem Ilayda Atlas）說：「Türkiye是一個非常老但是對我們有意義的名稱。拜科技之賜，在英文裡使用Türkiye現在也沒什麼技術問題了。」

她強調：「仇外、伊斯蘭恐懼症有關的攻擊經常把土耳其比作火雞。維護國家聲譽也非常重要。」

英文的「火雞」（turkey）確實是許多土耳其人數十年來的痛。不願意具名的土耳其史家表示，過去不曾有人試圖正名。

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這名史家說：「從媒體報導的批評中不難得知1930年代西方人把土耳其比成火雞到什麼程度，但是不曾有過正式倡議設法去解決，因為歐洲使用這名稱長達數個世紀，遠遠早於鄂圖曼帝國滅亡之前，義大利人把這個地區叫做Turkey。」

土耳其總統府通訊署1月推出HELLO! Türkiye活動，針對正名進行介紹。署長阿爾通（Fahrettin Altun）呼籲公民社會、媒體和學界支持正名說：「我們可以通過與世界各地全面團結一致，來強化Türkiye這個品牌。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110602