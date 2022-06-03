馬國官員：相信很快恢復出口活雞到新加坡

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馬來西亞祭出活雞出口禁令，衝擊鄰國新加坡。星國當地一家連鎖超市架上已不見馬來西亞新鮮雞肉，取而代之的是來自巴西的冷凍雞肉。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月3日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）原物料價格上漲導致馬來西亞雞肉供應短缺，自6月起禁止出口活雞，衝擊鄰國新加坡。馬來西亞官員表示，政府與養雞業者合作，相信很快能穩定價格並恢復出口活雞到新加坡。

綜合星媒報導，馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）昨天在訪問新加坡期間接受媒體訪問時表示，相信馬國國內雞肉價格將回穩，且很快可以恢復出口活雞。

馬來西亞政府先前宣布，6月1日起禁止每月約360萬雞隻出口，直到國內供應與價格穩定為止。這項禁令導致新加坡面臨新鮮雞肉短缺的問題；新加坡約有1/3的雞肉供應來自馬來西亞。

凱里說，供應鏈問題導致雞飼料價格上漲，氣候變遷問題也影響雞隻生長所需的時間，因此馬來西亞面臨「很困難的情況」。

不過，他指出，馬國政府與養雞業者合作提高產量，並規劃採購較便宜的雞飼料替代方案，目前情況已有改善。

凱里表示，希望很快可以解決這些問題，然後恢復活雞出口，「包括出口到新加坡」。

馬國這項禁令在新加坡造成恐慌，民眾擔憂對新加坡「國民美食」海南雞飯的影響，不少人趕在禁令生效前，爭先到海南雞飯攤位排隊品嚐。

記者今天走訪當地知名的「天天海南雞飯」發現，餐點價格已有所調漲。

不僅如此，當地一家連鎖超市架上也不見新鮮的馬來西亞雞肉，取而代之的是來自巴西的冷凍雞肉；為了消費者食用方便，這些冷凍雞肉已事先解凍。

外電先前報導，新加坡從馬來西亞進口的大多數是活雞，然後在國內屠宰和冷藏；冷凍雞肉通常從其他國家進口，例如巴西。（編輯：陳惠珍）1110603