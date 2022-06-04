越南研發非洲豬瘟疫苗 估8月底上市每劑45元

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南農業與農村發展部官員3日表示，越南成功研發的非洲豬瘟疫苗預計8月底上市，價格每劑約新台幣45元，中國養豬企業已有意願購買。

越南日前宣布成功開發出一種疫苗，用在豬身上可對抗非洲豬瘟（African Swine Fever）。越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南農業與農村發展部3日舉行非洲豬瘟疫苗成功研製生產成就公布儀式，進一步說明疫苗上市時間與價格。

越南成功研發的非洲豬瘟疫苗是與美國合作的成果。越南農業與農村發展部副部長馮德進（Phung Duc Tien）表示，2019年11月上旬，越南獸醫局官員前往美國，直接與美國專家開會，商討協調非洲豬瘟疫苗研發生產。

馮德進指出，迄今，越南已有3家具有足夠潛力的企業成功研發和生產非洲豬瘟疫苗，包括中央獸藥股份公司Navetco、AVAC一員責任有限公司和Dabaco集團股份公司。

報導表示，其中由Navetco所研發的非洲豬瘟疫苗正式獲准商業生產。根據Navetco公司實驗結果，已接種疫苗的豬隻有8成以上可以成功對抗非洲豬瘟病毒株，疫苗免疫效果持續6個月。

疫苗預計8月底上市，根據Navetco，含增值稅的非洲豬瘟疫苗價格為每劑3萬6015越南盾（新台幣約45元）。越南農業與農村發展部黎明歡（Le Minh Hoan）建議疫苗生產企業平衡利潤，提出合理價格，讓農民能夠獲取。

越南勞動報（Lao Dong）報導，馮德進指出，到目前為止，尚未有國家宣布成功生產非洲豬瘟商業疫苗。這款疫苗的問世不僅有助國內養豬產業也具出口潛力，特別是養豬業發達的國家，「中國養豬企業也想訂購這款疫苗」。

Navetco公司副總經理陳春幸（Tran Xuan Hanh）表示，第一階段公司將小規模生產疫苗，預計數量為60萬劑。在第一階段的疫苗使用結果評估報告出爐後，獸醫局將建議農業與農村發展部在全國範圍內使用疫苗。（編輯：高照芬）1110604