北韓試射8枚彈道飛彈 日媒研判對抗美韓聯合軍演

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（中央社東京5日綜合外電報導）北韓今天罕見一口氣試射8枚彈道飛彈，日媒研判，由於美國與南韓才剛實施投入航空母艦參與的聯合訓練，北韓試射除對抗美韓外，可能也有強烈牽制日美韓合作意圖。

日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄今天在福島縣受訪時強烈譴責北韓試射。他說：「這是威脅區域與國際社會和平與穩定的行為，絕對無法容許。」

TBS電視台報導，岸田說，已向北韓方面提出嚴重抗議。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣岸信夫今天說，北韓今天上午至少試射6枚彈道飛彈，目前推測全數都落在日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午9時8分至9時43分左右，朝日本海試射8枚短程彈道飛彈。

NHK統計，北韓今年已試射17次，分別是1月7次、2月1次、3月3次、4月1次、5月4次及今天；在今天之前的16次試射中，有14次被推測是試射彈道飛彈，有1次是可能試射彈道飛彈，另1次則被推測試射長程巡弋飛彈。

北韓今天試射的目的，研判是對投入核動力航空母艦、時隔約4年7個月進行聯合訓練的美韓表示反彈，也有意強烈牽制日美韓合作。

產經新聞報導，今天是北韓繼5月25日後再度試射彈道飛彈，單是今年就已試射16次，超過2016年全年15次的最多試射紀錄。

由於美國與南韓軍隊6月2日至4日才在日本沖繩外海的公海上進行聯合演習，連美國航空母艦也參與，研判北韓今天試射可能有對抗美韓及炫耀在核武及彈道飛彈加速研發的意圖。

不僅如此，就在北韓境內疫情持續擴大的情況下，這次試射似乎有意對外展現即使受到疫情侵襲，也不會影響強化軍備作為。

時事通信社報導，由於美國與南韓6月2日至4日才在沖繩外海舉行演習，北韓今天試射有可能是想對抗藉由軍力展現強勢態度的南韓總統尹錫悅政府。

報導指出，一次試射8枚彈道飛彈相當罕見，可能是想突破日美韓聯手迎擊態勢，所以嘗試同時試射多枚彈道飛彈。

富士新聞網統計，如果包括試射巡弋飛彈在內，北韓今年至今已試射17次。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110605