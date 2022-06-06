哈薩克公投一面倒支持修憲 告別前強人總統時代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

哈薩克建國領導人納札爾巴耶夫30年來的掌權正式告終。（圖取自維基共享資源；作者Kremlin.ru，CC BY 4.0）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社努爾蘇丹6日綜合外電報導）中亞國家哈薩克當局今天表示，哈薩克選民在公投中一面倒支持大幅修改憲法。這項公投結果標誌著建國領導人納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）30年來的掌權正式告終。

這次修憲的主要目的，除了採取行動分散決策權、加強不同群體在議會中的代表性，終結「超級總統」統治，還將摘掉81歲納札爾巴耶夫「民族領袖」的地位及其享有的特權，並禁止總統親屬擔任政府公職，以避免未來的裙帶關係。

哈薩克國家選舉委員會主席阿布德洛夫（Nurlan Abdirov）表示：「這次公投被視為有效。」他稱，77%的選民支持修憲。

阿布德洛夫表示，昨天的公投投票率超過68%。

1月的動亂最初是抗議汽車燃料價格飆升的和平示威，最後演變成流血事件，造成230多人喪生，並促使當局請求俄羅斯為首的集體安全組織派遣「維和部隊」平亂。

在動亂後推動打造「新哈薩克」的人，正是納札爾巴耶夫2019年欽點的總統接班人選托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）。

69歲的托卡葉夫昨天表示，公投只是他改革行動的開端。

托卡葉夫投完票後表示：「國家和社會關係的典範已改變，人權成為第一優先。」

在哈薩克1月爆發危機以前，托卡葉夫一直被外界認為是在納札爾巴耶夫及其超級有錢親戚陰影下的統治者。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110606