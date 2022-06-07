太平洋島國論壇修補裂痕 跨出重新團結一步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）去年曾發生秘書長之爭，使這個組織面臨分裂危機。數個成員國領導人今天舉行會談，化解了因為秘書長選舉造成的紛爭。

路透社報導，中國對這個區域的外交努力升高美國盟友的安全疑慮，值此關鍵時刻，太平洋島國達成化解彼此歧見的協議。

太平洋島國論壇成員包含橫跨南太平洋3大文化圈和地理島群密克羅尼西亞（Micronesia）、美拉尼西亞（Melanesia）、玻里尼西亞（Polynesia）的16國，以及澳洲和紐西蘭。部分成員國與台灣有外交關係，其他的則承認北京。

由於部分國家要求召開更廣泛區域會議展開討論，中國上週無法跟承認北京的10國達成全面貿易和安全協定。

薩摩亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、帛琉、馬紹爾群島領導人今天在斐濟集會，以化解2021年太平洋島國論壇秘書長選舉方式造成的紛爭。

論壇輪值主席、斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）今晚發推文稱，擬議的論壇改革方案將可深化區域互信。有關方案須於下次集會時獲得所有成員採納後生效。

他寫道：「我們跨出重新統一我們太平洋家庭的重要一步。」

澳洲廣播公司（ABC）旗下澳洲廣播電台（Radio Australia）報導，庫克群島總理布朗（Mark Brown）說：「家人們會相依相伴。」

當地媒體報導，與會成員達成協議，庫克群島前總理普納（Henry Puna）將繼續擔任秘書長直到任期結束，繼任者於2024年將會從密克羅尼西亞國家之間產生。

5個密克羅尼西亞國家去年表示會退出後，使得這個論壇的未來烏雲籠罩。各成員國領導人預定7月開會。

密克羅尼西亞國家2月時暫時打消退出之意，在斐濟出席美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也參加的區域會議。

四方安全對話（Quad）成員美國、澳洲、日本、印度上個月也曾表達「支持太平洋島國論壇團結」的立場。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110607