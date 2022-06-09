大麻合法化 泰國民眾可無限量在家種供醫療用

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泰國政府2022年將大麻從毒品管制名單中移除，相關法令9日生效。9日起泰國民眾可不限數量在自家種大麻，但僅限家戶醫療用途，不得用於娛樂。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月9日

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）繼3年前大麻醫用合法化後，泰國政府今年進一步將大麻從毒品管制名單中移除，相關法令今天生效。今天起泰國民眾可不限數量在自家種大麻，但僅限家戶醫療用途，不得用於娛樂。

政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第五級管制毒品。

泰國政府為了進一步促進大麻的經濟價值，公共衛生部在2020年底將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除，讓餐飲業者或保養品業者可以利用這些大麻部位入菜或製作保養品，創造經濟利益。

泰國政府今年更進一步讓大麻成為泰國的綠色經濟作物，公共衛生部1月初通過提案，將大麻從毒品管制法的名單中刪除，隨後泰國肅毒委員會（Narcotics Control Board）通過審查，正式將大麻從毒品管制名單中刪除。

衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul ）2月9日簽署公文，接著刊在王室公告120天後生效，今天即為生效日。

根據新規定，大麻已不再列入管制名單中，不過大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍然是列管毒品。大麻中含有的四氫大麻酚就是會讓人有興奮感的物質。

想在自家種植大麻的民眾不需事先取得許可，也沒有數量限制，不過必須要到食品藥物管理局（FDA）設置的網站或手機應用程式上登記，但僅限家戶醫療使用，且 不能用於娛樂。

民眾若將大麻用於商業用途，例如製作保養品或化妝品仍然要先申請執照；欲從國外進口大麻種子或大麻相關產品必須依照植物法和植物隔離法向政府申請許可。

而這也不代表民眾可以合法在公眾場合抽大麻，如果有人在公眾場合抽大麻，將被罰款2萬5000泰銖或是坐牢3個月。

根據泰國政府草擬中的大麻法（Cannabis and Hemp Act），如果民眾種植大麻用於商業用途但沒有申請執照，將被罰款30萬泰銖或3年有期徒刑或得併科。（編輯：韋樞）1110609