美對台軍售海軍艦艇零附件 美商會盼進一步援助

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（中央社台北10日綜合外電報導）美國宣布對台軍售1.2億美元（約新台幣35億元）的「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，美台商業協會對此表示樂見，但仍希望美國有進一步援助。

路透社報導，美台商業協會（US-Taiwan Business Council）認為，美國總統拜登政府限縮美國對台安全援助的範圍是自1979年以來最大。

美台商業協會會員包括國防承包商。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在聲明中說：「台灣大力推動部隊現代化，目前看來，美國好像幾乎沒有支援這方面，因此我們應該期待的是在拜登總統剩餘任期內，看到多以維持支援和彈藥為主的計畫。」

他表示，台灣的軍方很可能最後會發現「基礎設施的損耗，操作經驗空洞化，並且有損數十年累積的專業」。

台灣的國防部昨天發布新聞稿表示，美國政府於美東時間8日宣布對台軍售「海軍艦艇零附件及相關技術支援」，共1億2000萬美元，並進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。

美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中表示，此次軍售涵蓋船舶和船舶系統的非機密備件和維修零件、後勤技術援助，以及美國政府和承包商代表的技術和後勤支援。

雙方都未說明有關台灣將取得零附件的細節。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110610