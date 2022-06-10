伊朗移除核監控攝影機 布林肯警告進一步孤立

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，伊朗移除安裝在核設施的27台監視攝影機，恐使伊朗遭到進一步孤立，並升高緊張情勢。

國際原子能總署（IAEA）昨天通過一項決議，譴責伊朗不合作，未能針對總署發現的鈾痕跡提出說明。伊朗宣布將切斷IAEA監視其核場址的部分攝影機訊號。

布林肯發布聲明稱，伊朗的舉動危及2015年6方核子協議的可能重啟。

2015年核子協議的正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），西方國家藉由鬆綁經濟制裁來換取伊朗限縮核子活動。

但在2018年，當時的美國總統川普單方面退出該協議，並重新對伊朗實施制裁，這讓伊朗開始收回他們的承諾。

恢復該協議的談判去年4月開始，但自今年3月起便停滯不前。

布林肯表示：「這條道路的唯一結果將是加深核子危機，以及伊朗的進一步經濟和政治孤立。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110610