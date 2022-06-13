南非4月洪災累計461死 近90人仍失聯

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（中央社南非德班12日綜合外電報導）南非政府今天表示，境內第三大城德班（Durban）及周邊地區兩個月前所發生記憶以來最嚴重水患，目前仍有近90人下落不明。

法新社報導，瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）省長齊卡拉拉（Sihle Zikalala）告訴媒體，洪水泛濫與山崩造成的死亡人數攀升至461人，還有87人下落不明。

距洪水肆虐瓜祖魯那他全省至今已兩個月，齊卡拉拉今天在記者會表示，受災民眾高達8萬5280人，「其中461死、87人仍失聯」。

4月襲擊南非的暴雨被歸咎為氣候變遷引發的極端天氣所致，當時雨災讓南非政府感到意外，因為過暴風腳步向來不會到當地，大多是撲向鄰國莫三比克。

瓜省部分地區在24小時之內降下300多毫米雨量，將近德班年雨量1/3，打破近30年來的降雨紀錄。

洪水引發南非史上最嚴重土石流，所到之處人命、道路橋梁及建物俱毀。

齊卡拉拉說，瓜祖魯那他省這場洪災「被確切喻為史上最具毀滅性」並說有超過2萬7000間房舍損毀，其中8584間全毀。

距這場洪災不到一年前，當地才經歷一場350多人喪命的暴動，當時死者大多在德班；港市德班為南非第三大港市，擁有390萬人口。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110613