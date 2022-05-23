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南非東岸大雨又釀洪災 數百人逃離家園[影]

2022/5/23 17:50（5/23 18:13 更新）
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（中央社南非德班22日綜合外電報導）南非官員今天說，大雨侵襲南非東岸釀成洪災，迫使數百人逃離家園。就在一個月以前，南非發生記憶中最嚴重的水患，造成東岸400多人死亡。

這次洪災尚未立即傳出死亡通報，但一些建築物嚴重受損，主要是在瓜祖魯那他省（KZN）省會德班（Durban）。

瓜祖魯那他省省長齊卡拉拉（Sihle Zikalala）在記者會上說：「我們尚未收到關於最近大雨的完整災損報告，但隨著通報陸續傳來，令人擔憂的情況正在浮現。」

南非4月底的大豪雨釀成洪水和坍方，造成435人死亡，倖存者則近兩週缺乏飲用水。

這次的洪災侵襲基礎設施、道路、橋梁並導致建築受損。

齊卡拉拉說：「有些地方被水圍困無法進入，現階段已成為島嶼。」

法新社記者目擊，德班北邊的烏姆德洛蒂（Umdloti）海灘度假勝地附近，部分道路已被沖走，留下巨大的坑洞，汽車沿著坑洞的邊緣小心行駛。

當地居民高文德（Kevin Govender）告訴法新社：「大雨昨天下午稍晚開始釀成洪災，但由於這條路的坍塌，我們無法離開。」

緊急救難人員今天到達後，他們才得以脫困。

近250人連夜從烏姆德洛蒂度假勝地撤離，救援行動今天繼續進行，緊急服務部門接到更多的求助電話。一些住戶已經停電。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110523

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