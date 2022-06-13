更多編輯台推薦新聞：
黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊朗攻擊威脅 以色列籲國民儘速離開土耳其

2022/6/13 23:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）以色列外交部長拉皮德今天敦促在土耳其的以色列公民「儘速」離開，因為伊朗特工正積極計劃攻擊在伊斯坦堡的以色列人。

拉皮德（Yair Lapid）在所屬政黨未來黨（Yesh Atid）的議員會議中說：「這是一個真實而立即的危險。」理由是「伊朗幾次試圖對在伊斯坦堡度假的以色列人發動恐怖攻擊」。

拉皮德說：「如果你已經在伊斯坦堡，請儘速回到以色列。如果你計劃搭乘航班飛往伊斯坦堡，取消吧。不值得用你的生命去換假期。」

拉皮德表示，「根本不要飛往土耳其」，除非這種旅行「必要」。

伊朗和以色列是宿敵，德黑蘭指責以色列對伊朗高階核子和軍事人員發起一系列暗殺行動。

拉皮德沒有提到以色列在伊朗境內涉嫌的任何行動。

但他說，最近一些到土耳其旅遊的以色列人，「在不知道他們撿了條命情況下」回到以色列。

拉皮德說，攻擊者的目標是以色列公民，「目的是綁架或殺害他們」。

以色列公共廣播公司（Kan）今天稍早報導伊朗一個月前計畫在土耳其綁架以色列人，但在以色列警告安卡拉相關威脅後，伊朗的計畫遭到挫敗。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族