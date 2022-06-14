楊潔篪會晤蘇利文：反對以競爭定義中美關係

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（中央社記者張淑伶北京14日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪13日與美國國家安全顧問蘇利文會晤。楊潔篪說，中方堅決反對以競爭定義中美關係，並稱台灣議題「處理不好將產生顛覆性影響」。

新華社今天報導，當地時間6月13日，楊潔篪和蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡舉行會晤。

報導說，雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行了「坦誠、深入、建設性的溝通和交流」，同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益的。

新華社報導，楊潔篪指出，美國總統拜登（Joe Biden）多次向中國國家主席習近平表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。中方對此高度重視。但一段時間以來，「美方執意加大對華全方位遏制打壓」，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作。

楊潔篪說，中美關係處在關鍵十字路口。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應把拜登的「四不一無意」表態轉化為實際行動。

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊。他宣稱「台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響」，這個風險會隨著美國「以台制華」、台灣「倚美謀獨」而不斷升高，要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。

報導說，楊潔篪並就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題說明中方立場。雙方還就烏克蘭、北韓核武發展等國際地區問題交換意見。

根據白宮國安會公布的對話紀要，今天的會晤是延續5月18日兩人的通話。

蘇利文與楊潔篪3月在羅馬舉行長達7小時的會談。之後兩人在美國總統拜登5月20日出發前往亞洲訪問前夕也曾經通話，討論區域安全、核不擴散、烏克蘭戰爭與美中關係特定議題。（編輯：周慧盈）1110614