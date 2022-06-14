日本小學生交通死傷意外 近6成發生在步行中

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本被認為是交通環境相對安全的國家，但意外依然層出不窮。官方統計，2017年到2021年間共發生約4000起小學生死傷意外，近6成發生在「步行中」，讓當局亟欲強化相關對策。

日本時事通信社報導，日本政府內閣會議今天通過的2022年版「交通安全白皮書」指出，2017年到2021年5年內，發生約4000起造成小學生死亡或重傷的交通意外，其中59%發生在「步行中」。

特別在低年級的小學1年級與2年級學生，更有高達逾7成意外發生在「步行中」；而單看步行中的意外，有逾1/3是發生在上下學時。因此，白皮書認為當務之急是強化小學生上下學道路等安全對策。

除了發生在步行中，約4000起意外事故中，32.4%是發生在乘坐自行車、8.3%發生在乘坐汽車。

共同社報導，2021年6月發生千葉縣八街市小學生在放學途中遭酒駕車輛撞上，造成5名小學生死傷的重大意外，2022年版「交通安全白皮書」特別宣示要推動確保上下學道路安全對策。

為了讓酒後駕車能被根絕，強化對業者的相關對策也成白皮書焦點。

白皮書分析2017年到2021年與孩童相關的交通事故，共造成4271名小學生死亡或受到重傷，其中約59%是發生在步行中。

而在步行中發生的事故中，又有約1/3發生在上下學途中，所以推動相關對策有其必要性。

2019年，千葉縣木更津市兩名小學女童上學途中在行人穿越道上被一輛闖紅燈汽車撞上，造成一死一重傷；今年3月，愛知縣名古屋市瑞穗區也發生闖紅燈車輛撞上兩名小學生，造成一死一重傷意外。此類交通事故層出不窮，讓警方強化取締違規。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110614