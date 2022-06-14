歐盟施壓輝瑞重談合約 要求減供COVID疫苗

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）根據歐盟官員所述和一份文件內容，歐盟各國政府正加大對輝瑞和其他COVID-19疫苗製造商施壓，要求重新談判合約，並警告數以百萬計過剩的疫苗，可能會被浪費掉。

在疫情最嚴重期間，由於擔心供應不足，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和歐盟政府同意購買大量疫苗，主要來自輝瑞（Pfizer）及其合作夥伴德國生技公司BioNTech。

但隨著歐洲疫情消退，疫苗接種速度顯著放緩，許多國家現在要求調整合約以減少供應，從而削減疫苗支出。

法國衛生部長布吉尼昂（Brigitte Bourgignon）告訴記者，歐盟各國衛生部長今天在盧森堡舉行的會議上有討論到這件事。

波蘭是有意修改合約的主要國家。一名波蘭外交官告訴路透社，波蘭目前有超過3000萬劑COVID疫苗庫存，按現有協議還需要再購買7000萬劑，波蘭呼籲做出改變以避免浪費。

波蘭人口約3800萬，其中約60%已完成接種疫苗，不包括加強劑，歐盟完成接種比例則超過70%。

路透社見到一封6月初發給執委會的信裡，波蘭衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）與保加利亞、克羅埃西亞、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛和羅馬尼亞等國衛生部長呼籲將已訂購疫苗數量減少。

他們表示，原本的合約是在無法預測疫情發展時簽訂，現在應隨著情況改善而改變。

一名不願透露姓名的歐盟官員5月間曾表示，歐盟國家若對供應商提起任何法律訴訟，都可能敗訴，因為合約不能單方面更改。官員指出，目前尚未提出這類訴訟。

輝瑞和另一家向歐盟提供COVID疫苗的主要供應商莫德納（Moderna），已同意延遲一些疫苗交付。

然而，衛生部長們在聯名信中稱，僅提到與輝瑞公司達成的調整，「是不充分的解決方案，只會拖延問題」。

輝瑞發言人拒絕對這封信發表評論，但重申已針對交付日程，對合約作出修改。

聯名信中說：「我們看到國家預算負擔過重，以及不必要的疫苗供貨數量。供應給歐盟國家的疫苗，最終被丟掉的可能性很高。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110614