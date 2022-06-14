韓國總統府新名無共識 暫定沿用龍山總統室

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國新總統府名稱原訂今天出爐，但因目前各候補名稱的民調支持度都未能超過半數，決定暫時先沿用「龍山總統室」，待之後出現合適名稱再更換，龍山總統室實際上幾乎已可視作正式名稱。

韓聯社報導，總統祕書室發言人姜仁仙今天表示，總統室新名稱委員會今天下午經過2小時會議後，決定不建議為總統辦公室起新名，暫時會先沿用尹錫悅5月10日上任後使用至今的稱呼「龍山總統室」作為代稱。

姜仁仙說明，目前5個候補名稱在線上民意調查得票率都未能過半，且相關負面輿論不斷，而總統府名稱定下後便得長期使用，委員會認為不必急於定下新名稱，可等日後出現更合適名稱後再做決定。

韓國總統室先前公開募集新總統府名稱候補，從3萬多件提案中篩選出國民之家、國民聽思、民聲廳舍、正直世界及梨泰院路22號等5個候補名稱，並在6月3至9日間對約3萬人進行線上好感度調查。

根據調查結果，梨泰院路22號以好感度32.1%名列前茅，其次為國民聽思（28.1%）。但專家審議認為，梨泰院路22號不夠具代表性，且與英國「唐寧街10號」太過類似，其他名稱也都存在象徵意義不足的問題。

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另有消息指出，尹錫悅10日曾在執政黨國民力量午餐會中提到，對選出的5個名字都不滿意，遭質疑命名工作是否因此無疾而終，總統室相關人士對媒體表示，「總統的意見也是許多人的意見之一」，澄清這次決定只是為了找出讓更多人能認同的名稱。

尹錫悅在就職當天就入駐位於龍山區的新辦公室，澈底與過去保有威權印象的青瓦台劃清界線，也不再以「青瓦台」代稱總統府，這次命名工作雖未能如預期選定新總統府名稱，但決定暫時以「龍山總統室」代稱，也代表60多年來代表韓國總統府的「青瓦台」正式走入歷史。（編輯：黃自強）1110614