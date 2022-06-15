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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/283

世間多苦惱 路透調查：人們對新聞逐漸不感興趣

2022/6/15 12:00
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（中央社巴黎15日綜合外電報導）英國牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute）今天表示，各種令人沮喪的負面消息正在世界各地上演，讓人們逐漸對新聞失去興趣。

這個研究組織調查發現，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯入侵烏克蘭加上通貨膨脹危機帶來的影響，導致人們對新聞興趣下滑。

這項橫跨46個國家、共9萬3000名受訪者參與的調查發現，自2017年以來，主動迴避觀看新聞的比例從29%增至38%。

在若干國家，不想看新聞的比例甚至成長1倍，包括巴西（54%）和英國（46%）。

研究發現，年輕人特別不愛看新聞，認為看新聞會使心情變差，此外，報導重複性高也是主要原因，尤其是在疫情跟政治方面。

一名27歲的英國受訪者告訴研究人員：「我主動避免接觸會令我感到焦慮，或可能對生活產生負面影響的事情。」

「我會盡量避免去看有關死亡和災難之類的新聞。」

其他人則表示，新聞涉及到很多他們寧可不去接觸的爭議問題，或是他們無力改變的事情，還有許多年輕人表示，他們認為那些東西難以理解。

研究主要作者紐曼（Nic Newman）表示，這些研究結果「對新聞業來說尤其具有挑戰性。」

他說：「記者眼中最重要的議題，例如政治危機、國際衝突和全球流行病，似乎正是那些讓一些人望而卻步的話題。」

這項調查大致是在2月俄羅斯侵略烏克蘭前完成，在那之後，研究人員又在5個國家進行調查，結果發現問題更加深化。

研究報告說，在受訪的國家中，有半數國家的民眾對媒體信任度下滑，僅7個國家的民眾對媒體信任度上升，與疫情期間得出的研究結果大不相同。

整體來說，外界對媒體的信任度從疫情期間小幅上漲的44%下滑到42%。

美國民眾對媒體的信任度最低，僅26%，與斯洛伐克並列。

研究也發現，越來越多年輕人不用傳統媒體，在18到24歲的族群中，有15%透過TikTok等社交媒體平台獲取新聞，與新聞品牌的聯繫較弱。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110615

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