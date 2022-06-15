俄羅斯宣布開人道走廊 疏散北頓內茨克化工廠平民

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（中央社利西昌斯克15日綜合外電報導）烏克蘭守軍在北頓內茨克進行殊死戰之際，俄羅斯宣布從今天起開設一條人道走廊，讓躲避於當地一間化工廠內的平民得以撤離。

隨著俄羅斯軍隊將攻勢集中在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas），試圖奪取烏克蘭大片領土，工業重鎮北頓內茨克（Severodonetsk）正受到猛烈轟炸。

為切斷北頓內茨克的烏克蘭部隊退路，俄軍已摧毀所有3座連接該市與利西昌斯克（Lysychansk）的橋樑。北頓內茨克市政府負責人指出，約有500位平民正在當地的阿佐特化工廠（Azot）避難。

但俄羅斯支持的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）政府官員米洛什尼克（Rodion Miroshnik）在通訊軟體Telegram發文稱：「約1000至1200位北頓內茨克平民可能仍在阿佐特化工廠區內。」

他還說，化工廠仍被烏克蘭軍隊控制，烏軍方面包括烏克蘭和外國的戰鬥人員，多達2000人。

俄羅斯國防部今天宣布將建立一條人道走廊，供化工廠內的人員疏散使用，並稱此舉是「依人道原則指引行事」。

圖為14日盧甘斯克一處住宅遭俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）

莫斯科當局表示，撤離者將被送到盧甘斯克（Lugansk）分離派控制地區的斯瓦托沃市（Svatovo），並呼籲那些在工廠堅守的人員停止「毫無意義的抵抗」。

基輔當局尚未對俄方這項宣布做出回應，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天晚間在影片談話中，哀嘆持續戰鬥中的「痛苦損失」。

澤倫斯基說：「但我們必須保持堅強。這是我們的國家…在頓巴斯堅持下去非常重要。頓巴斯是決定未來幾週誰將取得主導地位的關鍵。」

俄國軍隊2月底入侵烏克蘭後，在首都基輔和烏國其他地區被擊退，促使俄軍將攻勢集中在主要講俄語的頓巴斯地區。從2014年以來，當地有部分區域被親克里姆林宮的分離派所控制。

奪取北頓內茨克已成為俄軍的重要目標，拿下該市將打開通往斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和另一個主要城市克拉莫托斯克市（Kramatorsk）的道路。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）呼籲西方國家運送更多重型武器給烏克蘭，他在荷蘭海牙表示，烏克蘭人「完全依靠這些武器來抵禦俄羅斯的野蠻侵略」。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110615