盧甘斯克州長：俄軍拿下北頓內茨克80%市區 摧毀3座聯外橋
2022/6/14 21:09（6/14 21:34 更新）
圖為13日烏克蘭盧甘斯克州內可見住宅遭俄軍砲擊燒毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
（中央社利維夫14日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，儘管俄軍已控制北頓內茨克市約80%市區且摧毀所有3座聯外橋樑，但北頓內茨克市仍未被俄軍徹底封鎖。
蓋戴（Serhiy Haidai）透過電話告訴美聯社：「目前仍有機會撤出傷員，並與烏軍和當地居民進行聯繫。」
不過蓋戴承認，由於北頓內茨克市（Sievierodonetsk）砲擊和戰鬥持續不斷，現在大規模撤離平民「根本不可能」。他說，俄軍使用焦土策略和重型火砲，使得烏軍部隊已撤退到市郊工業區。
戰前人口為10萬的北頓內茨克市，目前仍有約1萬2000人。蓋戴稱，逾500位平民在阿佐特化工廠（Azot）避難，該廠也遭到俄軍無情攻擊。
他說，過去24小時，共有70名平民從盧甘斯克州撤離。根據烏克蘭當局，盧甘斯克州又有兩人喪生，另一人受傷。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110614
（中央社製圖）
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