頓巴斯戰役 澤倫斯基：歐洲史上最殘酷

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在例行談話中表示，烏東頓巴斯（Donbas）地區的戰役是歐洲最殘酷的戰役之一，無疑將被載入軍事史冊之中。

法新社報導，澤倫斯基在通訊軟體Telegram的談話中表示，俄羅斯軍隊威脅奪下烏東城市北頓內茨克（Severodonetsk）之下，「這場戰役對我們造成的人命代價非常高，簡直就是恐怖」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）上週罕見公開傷亡數字，他說，抗俄戰火猛烈，烏軍每日有100兵力陣亡，500人受傷。

澤倫斯基於本月1日表示，烏軍每天折損60人到100人之間。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，在未能拿下首都基輔（Kyiv）後，把焦點轉向東部頓巴斯地區。頓巴斯涵蓋盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk），而俄軍在這波攻勢中，正逐步逼近盧甘斯克州最大城市北頓內茨克。

澤倫斯基在Telegram談話中說：「我們正與絕對的邪惡勢力周旋，我們別無選擇，只能向前走，光復我們的領土。」他並呼籲西方國家提供更多武器給烏克蘭軍隊。

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）今天表示，俄軍控制了北頓內茨克7至8成土地，但在烏軍堅強抵抗下，未能包圍或攻下這座城市。

蓋戴又說，北頓內茨克最後一座橋梁已被炸毀，現在已經不可能離開，也不可能進入這座城市。

蓋戴表示，北頓內茨克的雙子城西昌斯克（Lysychansk）也同遭俄羅斯密集砲火攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110614