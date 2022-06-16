利用非洲兒童商業拍片涉種族歧視 中國喊零容忍

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（中央社台北16日電）中國社群出現新興產業，以非洲兒童為主角製作客製化道賀影片，有影片顯示他們被指導用中文講出羞辱非裔字句，經查是當地中國人所為。中國官方說，零容忍種族主義，持續打擊這類行為。

英國廣播公司（BBC）15日釋出調查報導，追蹤一支2020年2月在中國社群平台轉傳的影片。影片中一群非洲兒童被指導用中文喊出「我是黑鬼，智商低」，他們顯然不知情這些字句代表什麼意思。這支影片引發了憤怒和批評。

報導指出，在中國透過社交平台發出客製化影片作為生日祝福或是慶祝結婚是個流行趨勢，只要花上10美元至70美元（約新台幣300元至2100元），就可以購得由非洲兒童獻唱或是喊話祝福的客製化影片。

這些影片非常受到歡迎，甚至有「上海加油，重獲自由」的祝禱；另也有爭議的內容，例如，一群非洲兒童高唱「黃皮膚黑眼睛是最美的顏色」；或是喊出「我是黑鬼，智商低」這類羞辱性字句。

BBC記者發現，這已形成一個產業鏈，有人拍攝影片、販售、賺錢，背後牽涉剝削、虐待、種族主義。拼湊數支同樣是由非裔兒童作為主角的影片後，推估拍攝影片位置在非洲東南部國家馬拉威。

記者前往現場訪談，了解到當地有個中國人，大家都喊他「叔叔」，他會付給孩子們每天約0.5美元，讓他們表演，包括那些應該去上學的日子，這名叔叔中文名叫盧克。

記者找到了經常出現在影片中的6歲男童。這名6歲男童被中國社群稱作「小古拉」，他真正的名字則是布萊特。他說，做錯事情的時候，叔叔會掐人或用棍子打人。布萊特的母親說，把孩子帶回來，盧克又會把孩子帶走，對此感到痛苦。另有被拍攝兒童的祖母感到訝異地說，「他們居然利用窮人賺錢」。

記者循線找到盧克。盧克回應，這是為了宣揚中國文化、音樂、舞蹈、文字，那支頗具爭議的影片並非出於自己拍攝，而是其他朋友。盧克否認打人，也表明「我沒有剝削小孩子」。

馬拉威負責兒童福利的部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）說，這些影片內容是對馬拉威兒童和國家的侮辱，當局對此展開調查。

中國駐馬拉威大使館表示，對於這個報導「非常關切」，中國強烈譴責任何形式、任何人或發生在任何地方的種族主義。

中國外交部非洲司長吳鵬指出，過去幾年裡，中國一直在打擊這些非法網路行為，未來將繼續打擊這類種族歧視短片。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110616