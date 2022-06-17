俄外長接受BBC專訪 重申烏克蘭境內有新納粹勢力

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天接受英國廣播公司（BBC）專訪時重申俄國的官方說法，指稱烏克蘭境內有新納粹勢力。俄國官員經常主張，俄軍是在烏國進行「去納粹化」行動。

英國廣播公司記者羅森柏格（Steve Rosenberg）向拉夫羅夫（Sergei Lavrov）援引了一份聯合國官方報告，內容關於切爾尼戈夫區（Chernihiv）亞希德涅村（Yahidne），報告中指出，「360名居民，包括74名孩童和5名身障者被俄軍強迫留在一所學校的地下室28天…沒有廁所可使用，沒有水…10名年長者過世」。

羅森柏格問道：「這是在和納粹作戰嗎？」

拉夫羅夫說：「非常遺憾，但包括聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）、聯合國秘書長和其他聯合國代表在內的國際外交人員都受到西方壓力，他們經常放大西方散布的假訊息。」

「俄羅斯並非清白無瑕。俄羅斯就是這樣，我們不會因為展現自己而感到羞愧。」

羅森柏格還提及近日被占領烏東的俄羅斯分離主義分子判處死刑的2名英國男子，並指出，在西方看來，俄羅斯必須對這兩人的命運負責。拉夫羅夫答道：「我對西方的看法完全沒興趣。我只對國際法有興趣。根據國際法，傭兵不被視為戰鬥人員。」

羅森柏格回答，這兩人都效力烏克蘭武裝部隊，並非傭兵。拉夫羅夫則說，這點應該由法院判定。

拉夫羅夫接著反控英國廣播公司沒有揭露烏東分離主義分子占領地區平民遭遇的真相，「當時平民被烏軍轟擊了整整8年」。

羅森柏格則強調，英國廣播公司在6年期間內曾多次聯繫分離主義分子負責地區的領導階層，要求准許前往烏東瞭解當地情況，但屢屢遭到回絕。

俄羅斯指責烏克蘭犯下種族滅絕；不過，根據自稱「官員」的親俄分子說法，2021年有8名平民在叛軍掌控地區遇害，2020年則是7人。羅森柏格說，雖然每個人遇害都是悲劇，但這算不上是種族滅絕。

羅森柏格表示，如果當地真的曾經發生種族滅絕，那麼盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）分離主義分子應該會很樂意讓媒體前往現場實地採訪。他問道：「他們為什麼就是不讓我們進去呢？」

拉夫羅夫則說：「這我不清楚。」

俄羅斯軍隊攻打烏克蘭近4個月以來，數以千計平民遭到殺害，城鎮化為廢墟，更有數百萬烏克蘭人逃離家園。

但拉夫羅夫說，事情不是看起來的那樣。

他主張：「我們並沒有入侵烏克蘭。我們宣布了一項特殊軍事行動，因為我們已經沒有別的方法可以向西方解釋，拉攏烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）是一種犯罪行為。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110617