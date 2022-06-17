英國批准將亞桑傑引渡美國 維基解密矢言上訴

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國內政大臣巴特爾今天批准將維基解密創辦人亞桑傑引渡到美國，接受刑事控訴，使得這起冗長法律戰接近尾聲。維基解密矢言將會提出上訴。

法新社報導，英國內政部指出，「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）可於14天內就此一決定提出上訴。英國法院之前已經核發將他引渡到美國的正式命令。

亞桑傑的支持者一直進行頻繁集會，就此一擬議驅逐行動表達抗議。

他的妻子史黛拉（Stella Assange）請求解除對亞桑傑羈押，將他釋放。現年50歲的亞桑傑藏身厄瓜多駐倫敦大使館多年期間與史黛拉秘戀，她為他生下兩個孩子。

維基解密批評巴特爾（Priti Patel）的決定給「新聞自由和英國民主帶來黑暗的一天」，矢言將上訴高等法院，並且指控美國「密謀暗殺他」。

支持者團體在聲明中指出：「朱利安（亞桑傑的名字）沒做錯事、沒有犯法也不是罪犯。他是一名記者和公布者，因為履行職務而將遭到懲罰。」

路透社報導，美國當局以18項罪名通緝亞桑傑，包括因為維基解密外洩大批美國軍方機密文件而對他提出的間諜指控。華府指出，此舉恐害人惹來殺身之禍。

先前英國下級法院法官認為，亞桑傑有心理健康問題，若遭到定罪而被關在安全等級最高的監獄，將有自殺風險，因此不應將他引渡到美國受審。

但是在美國提出了可以將他移送澳洲服刑在內的保證方案後，英國高等法院推翻了上述判決。

巴特爾的決定不意味已經進行超過10年的亞桑傑法律戰已經塵埃落定，恐怕還會持續好幾個月之久。

他可以向倫敦高等法院提出上訴，於高院批准後進行訴訟程序。他最終可以尋求上訴英國最高法院。不過如果上訴遭到駁回，亞桑傑必須於28天內引渡。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110617