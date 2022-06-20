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澳洲前外長籲讓亞桑傑自由 盼政府要求美國放棄起訴

2022/6/20 16:10（6/20 16:21 更新）
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲前外交部長卡爾今天呼籲，盼澳洲要求美國放棄起訴「維基解密」創辦人亞桑傑。

英國上週批准將澳洲籍的亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國，而他可能會因為公布機密軍事檔案而面臨終身監禁。

亞桑傑的律師誓言將上訴。

「維基解密」（WikiLeaks）2010年公布了超過50萬份與美國在伊拉克和阿富汗戰事有關的文件，一場訴訟的馬拉松就此展開。

2019年以來，亞桑傑一直被關在倫敦東南區一所戒備森嚴的監獄，因為他先前在被控涉及一起發生在瑞典的性侵案後棄保潛逃。

該案雖被撤銷，但亞桑傑並未獲釋，因為在美國要求引渡他的案件中，他有逃亡的風險。

在「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）的署名評論文章中，卡爾（Bob Carr）稱，起訴亞桑傑和美國特赦將機密文件洩露給「維基解密」的前軍事情報官員曼寧（Chelsea Manning）一事形成強烈對比。

卡爾表示，這是澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）提出釋放亞桑傑「最有力的論據」。

卡爾寫道：「如果艾班尼斯提出要求，我猜美國會同意。」

卡爾稱，我們的新總理可以說：「總統先生，我們也不是這傢伙的粉絲，但這已經拖夠久了。我們是好盟友，讓此案就此了結吧。」

在5月代表勞工黨（Labor Party）參加大選時，艾班尼斯曾說：「夠了！真是夠了！」並稱他看不出「持續緊咬亞桑傑是為了什麼」。

在亞桑傑面臨性侵指控，於厄瓜多駐倫敦大使館尋求庇護時，卡爾是澳洲的外交部長。

過去10年許多時間，澳洲保守派的前政府並未公開主張釋放亞桑傑。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110620

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