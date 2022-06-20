中國防疫過嚴 歐盟商會：歐企重新思考投資計畫

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（中央社北京20日綜合外電報導）中國歐盟商會今天表示，由於中國嚴格的防疫封控措施，不少歐洲企業重新思考他們在中國的投資，並警告這些措施已對營運帶來打擊。

根據一項針對歐洲企業的調查，60%受訪歐企表示，在中國經商越來越困難，大部分是因為防疫封控措施。

中國歐盟商會副主席許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）表示：「我們希望中國真正覺醒。」

「（我們希望）他們找到方法脫離清零政策，因為這導致龐大的不確定性，勢必對投資不利。」

中國歐盟商會今年2月和3月間對600多家會員企業進行調查，當時中國從金融中心上海到東北糧倉吉林等多地實施嚴格的防疫封控措施。

中國歐盟商會接著在4月進行後續調查，以評估封控措施及俄羅斯侵略烏克蘭帶來的衝擊。

調查結果顯示，92%的會員企業受到供應鏈問題打擊，同時有3/4的會員企業表示，他們的營運受到防疫措施的負面衝擊。

而在4月的調查中，60%受訪企業表示，他們已經下修2022年營收預測。

俄烏戰爭也對企業信心帶來衝擊，1/3受訪者表示，地緣政治緊張成為中國市場越來越沒吸引力的原因。

中國歐盟商會今天發布的報告指出：「過去兩年中國在提振歐洲企業全球營收的角色開始減弱。」

報告中表示：「近來事件讓許多企業不禁懷疑他們願意把多少蛋放在中國的籃子裡。」

中國的防疫封控措施也嚴重打擊歐洲企業招募國際和當地人才的能力。

在中國歐盟商會年度調查報告中，58%受訪企業在招募國際和國內人才上面臨困難，並指出原因包括防疫封控措施、不斷改變的簽證和工作許可程序，以及出入中國的限制措施。

許倍帝告訴法新社：「公司、行號之所以沒離開中國，是因為（中國）市場太大、太重要，以及未來會有很多的成長機會。」

然而，倘若中國的防疫封控措施再施行一年，企業可能將開始感受到更多痛苦。

「如果沒有改變，企業絕對會開始考慮備用方案，他們顯然將出走到別的市場。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110620