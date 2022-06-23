國際情勢影響巴西油價漲不停 消費者苦不堪言

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）隨著國際油價上漲，在俄烏戰爭、對俄羅斯的制裁以及COVID-19疫情後能源需求恢復的推動下，巴西油價只漲不跌，令消費者大為不滿。

目前巴西每公升汽油的平均價格為7.23元巴西幣（約新台幣41.67元），柴油平均價格6.9元巴西幣（約新台幣39.76元）。

這些價格尚未完全反應巴西國家石油公司（Petrobras）17日宣布的調整，出售給分銷商的汽油和柴油價格分別上漲5.18%和14.26%；受供應鏈其他部門的稅收和獲利率等因素影響，消費者支付的最終金額更高。

但根據巴西燃料進口商協會（Abicom）的數據，即使進行了最新的調整，巴西的汽油價格仍然跟不上國際市場價格。

在截至6月13日當周衡量168個國家汽油價格的全球汽油價格排名（Global Petrol Prices）中，巴西排名第83，每公升平均價格1.41美元；委內瑞拉最便宜，平均每公升汽油0.02美元；香港最貴，每公升2.99美元。

在這種情況下，今年10月將競選連任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）一直對價格上漲做出反應，例如巴西國家石油公司20日宣布總裁科埃略（José Mauro Coelho）辭職。

科埃略5月已被波索納洛解雇，原因是國家石油公司的大股東巴西政府施壓，要求保持燃料價格，勿將國際高油價轉嫁給最終消費者。但解雇尚未得到公司董事會批准。

美國密西根大學金融學教授帕斯誇里耶洛（Paolo Pasquariello）認為，波索納洛的行動不會對燃料價格下跌產生太大影響。

帕斯誇里耶洛說，政客們通常無法控制價格，特別是全球商品的石油價格，而民主國家政府能做的很少。

國際石油價格由供需關係決定，但消費者為汽油、柴油和其他衍生品支付的最終價格取決於每個國家或地區供應鏈中的其他因素。除桶價、匯率和稅收外，從加工、分銷、運輸和接近煉油廠到補貼政策和環境法規等各個方面也有影響。

標普（S&P）全球大宗商品油價和區域展望分析師羅德里格斯（Lenny Rodriguez）指出，在俄烏戰爭之前，國際油價已經開始上漲。近幾個月來，隨著疫苗接種取得進展後，世界各地放寬了對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的限制，儘管燃料價格高昂，許多人恢復旅行，運輸燃料需求也大幅增加。

羅德里格斯指出，雖然需求開始恢復正常，煉油廠正試圖跟上，但仍然存在不平衡，估計至少在今年底之前，汽油和柴油價格仍將高於過去5年的平均水準。

巴西汽油價格的調整乃根據2016年通過的國際價格平價政策（PPI），國家石油公司按照國際市場價格向分銷商出售汽油等石油衍生品，並受到美元匯率浮動的影響。

帕斯誇里耶洛相信，隨著全球幾家央行加息以冷卻經濟，石油需求最終將下降，繼而拉低價格。（編輯：韋樞）1110623