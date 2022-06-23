菲律賓終止和中國聯合探勘南海能源會談

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（中央社馬尼拉23日綜合外電報導）菲律賓即將卸任的外交部長陸辛（Teodoro Locsin）今天表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）總統下令終止協商後，菲國已結束和中國討論南海聯合能源開發計畫。

馬尼拉2018年和北京簽署一項協議，雙方將領土爭議擱置一旁，合作開發石油和天然氣，以從南海水域資源中獲益。

杜特蒂對北京宣稱擁有南海大部分主權的說法採取較軟化立場，他2020年10月允許菲律賓業者在外海恢復鑽探。

陸辛表示：「我努力了三年達成一項協議，加速探勘開發西菲律賓海的石油和天然氣。」

「我們只能做到憲法允許的範圍」。

陸辛表示，杜特蒂下令徹底結束討論，不過，他並未具體說明何時下令。

「三年了，我們未達成開發石油和天然氣資源的目標，這兩項是對菲律賓至關重要的資源，但也沒有犧牲主權，甚至是寸土不讓。」

中菲南海主權爭議多年，北京堅稱擁有幾乎所有南海的主權，不承認海牙國際仲裁法庭2016年裁定中國「對南海水域資源無歷史性權利」。

中國駐馬尼拉大使館未回應法新社尋求置評要求。

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所（Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea）所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）表示，陸辛的聲明證實雙方已經陷入僵局。

巴童巴卡告訴法新社：「我們憲法中確實有關於開發外海石油資源的規定。最重要的一點是任何石油資源的開發應該在國家完整的監督和控制之下，因為那是我們的資源。」

杜特蒂總統任期最後一年，馬尼拉和北京在南海水域的緊張升高。

菲律賓政府上個月召見中國大使館一名高級官員，抗議中國海警船騷擾獲授權在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務的台灣勵進研究船。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110623