美盼與中國抗衡 料更多內閣級官員訪太平洋島國

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，美國欲藉強化參與地區事務與中國抗衡，因此他預料將有更多內閣層級的美國官員訪問太平洋島國。

康貝爾（Kurt Campbell）在美國外交政策智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）於華府辦的活動中發表演說，稱美國需要在該地區有更多的外交設施，並與「較少關注到」的太平洋島國進行更多接觸。

康貝爾說：「且我認為，你們將會看到更多內閣層級、更多高階官員前往太平洋地區。因此，我們將會再一次，直接地（與那些國家）接觸，這是無法取代的。真的，外交之旅要展開了。」

隨著中國強化與那些渴望引進外國投資，又具有重要戰略意義的太平洋島國間，在經濟、軍事與警務上的聯繫，拜登政府矢言要對印太地區投入更多資源。

中國今年和索羅門群島簽署安全協議，凸顯中國日益見長的影響力，此舉引發澳洲、紐西蘭及美國的憂慮。

雖然未提到中國，但康貝爾說：「主權是我們看待整個太平洋的核心，任何損害或讓主權有疑慮的倡議，我認為我們都會擔心。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年稍早訪問斐濟時，美國就宣布將加速在索羅門群島設立大使館，而布林肯那趟旅程，是美國40年來首次有外交高層前往斐濟。

康貝爾表示，他認為斐濟會是美國參與該地區事務的「樞紐」之一。

康貝爾說：「我想要強調，若沒有太平洋（國家的參與），我們在太平洋地區便會一事無成。」（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1110624