印度第3度試射垂直發射短程地對空飛彈

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（中央社記者林行健新德里24日專電）印度國防部今天宣布成功以軍艦試射一枚自製的垂直發射短程地對空飛彈（VL-SRSAM）。此種系統是用於攔截掠海高速飛行的目標，服役後料可提升印度海軍的防空能力。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）下午在推特發文，祝賀國防研究暨發展組織（DRDO）、印度海軍和國防產業界成功試射垂直發射短程地對空飛彈，並稱這將加強印度海軍船艦的防空能力。

推文並附有兩張試射的照片。

根據印度國防部的新聞稿，這次試射是由一艘軍艦在奧里薩省（Odisha）昌迪普（Chandipur）近海進行，成功擊中一個模擬戰機的高速飛行空中目標；軍方以追蹤儀器監看了飛彈的飛行軌跡以及其他數據。

新聞稿說，垂直發射短程地對空飛彈是由DRDO研發製造，用於打擊近程空中威脅，包括雷達難以發現的掠海飛行目標。DRDO主席芮迪（Satheesh Reddy）表示，這次測試證明印度有能力在軍艦上整合自行研發的武器系統。

DRDO去年2月即已曾試射過兩枚同型飛彈，以驗證垂直發射系統的效能，以及飛彈的最遠及最短飛行距離；同年12月，印度方完成了第二次的試射。

印度媒體報導，垂直發射短程地對空飛彈是用來攔截40公里至50公里距離內、飛行高度約在15公里的高速飛行目標。（編輯：黃自強）1110624