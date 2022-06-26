更多編輯台推薦新聞：
台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶
科技

台灣首座極地研究站啟用 學者有「自己的家」高掛國旗歡慶

科學家發現世界最大細菌像睫毛 長達2公分肉眼可見
科技

科學家發現世界最大細菌像睫毛 長達2公分肉眼可見

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看
國際

美墮胎憲法保障不再 各方回應與後續影響一次看

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美推翻墮胎權保障後 法政府支持墮胎權入憲

2022/6/26 09:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎25日綜合外電報導）在美國最高法院推翻憲法保障墮胎權後，法國國會多數議員支持將墮胎權寫入法國憲法。

保守派成員居多數的美國最高法院昨天表決推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護。

美國宗教右翼從未接受過「羅訴韋德案」的裁決，而最高法院做出上述裁定後，多個保守州也立即宣布將禁止墮胎。

法國是譴責這一決定的幾個美國盟友之一，總統馬克宏（Emmanuel Macron）將之斥為對婦女自由的威脅。

馬克宏所屬政黨在國會中的領袖貝潔（Aurore Berge）表示，在極右翼的「國民聯盟」（National Rally）崛起之際，她已提出一項法案，以「在我們的憲法中體現對墮胎的尊重」。她說，「國民聯盟」是墮胎的「激烈反對者」。

貝潔告訴法國公共電台（France Inter Radio）：「婦女的權利一直以來都很脆弱，經常受到威脅。」

總理柏納（Elisabeth Borne）呼應其他部長表示，政府將「全心全意地」支持該法案。

左翼政治人物發布聲明，對政府的「徹底轉變」表示歡迎，並邀請志同道合的議會團體提交聯合法案。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族