美最高法院推翻憲法墮胎保障 左右11月州長選戰

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國最高法院推翻了具里程碑意義、保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）裁定後，墮胎議題如今成了今年11月賓夕法尼亞州和密西根州等關鍵州長選戰的焦點。

與此同時，由於羅訴韋德案裁決已遭推翻，堪薩斯州居民8月將投票表決是否要保障墮胎權。墮胎議題將在全國其他州長和州立法機關選戰中發揮重要作用，民主黨人的目標是要在11月8日期中選舉前運用民間對這個問題的憤怒。

最高法院推翻羅訴韋德案裁決，把合法化或禁止墮胎一事的權力交由各州決定，為全國各地不一的政策奠定基礎，許多共和黨掌控的州預料將宣布墮胎不合法。民主黨人在國會掌握的多數席次太少，無法通過全國性立法，這讓各州立法機關和州長成了關鍵角色。

路透社報導，資深民主黨人希望這項裁決能在11月激勵他們的支持者並贏得搖擺不定的選民，但經濟問題和高通膨預料仍會是選民最關心的議題。

威斯康辛州民主黨籍州檢察長考爾（Josh Kaul）今天透過電話會議告訴媒體：「2022選舉將對全國民選官員傳遞再清楚不過的訊息。我們有能力發出一項非常有力的訊息，一個我們不會接受政治人物剝奪美國人民權利的訊息。」

在賓州，共和黨籍州長候選人、州參議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）先前曾發起「心跳法案」，該法案禁止懷孕約6週後的墮胎行為，這早於大多數女性知道自己懷孕的週數。

馬斯特里亞諾曾對毫無例外地全面禁止墮胎表達支持，包括即使是為了保住母親的性命；他還將墮胎行為比作「種族滅絕」。

在密西根州，民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）和美國計劃生育協會（Planned Parenthood）都已提起訴訟，試圖阻止1931年一項禁止墮胎的法律在最高法院推翻羅訴韋德案裁決後重新生效。

堪薩斯州方面，州最高法院2019年裁決墮胎受到州憲法保護。但選民將於8月2日決定是否批准一項剝奪墮胎權的州憲法修正案，為共和黨掌控的立法機關通過新限制敞開大門。

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威斯康辛州部分，昨天的裁決恢復了1849年一項州法律，該法禁止所有墮胎行為，除非是為了挽救母親的生命，不過預料這項法規會遭遇訴訟挑戰。

在喬治亞州，最高法院做出裁決後，「心跳法案」很有可能將生效。將在11月選戰中挑戰現任共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）的民主黨人艾布蘭（Stacey Abrams）雖支持墮胎權，但對共和黨掌控的立法機關幾乎沒輒。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1110625