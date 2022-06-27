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南非酒館青少年死亡事件釀22死 仍有4人性命垂危

2022/6/27 21:38
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（中央社南非東倫敦27日綜合外電報導）南非東開普省省長辦公室今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），東倫敦鎮一家酒館昨天發生的多名年輕人不明原因死亡事件，仍有4人未脫離險境，調查人員等待對他們問話。

昨天上午發生在東倫敦（East London）恩尤貝尼酒館（Enyobeni Tavern）的這起離奇事件，至今已釀成22名年輕人死亡，年齡最小只有13歲，這些未成年人的死因仍在調查中。

許多死者據信是慶祝期末考結束而來此狂歡的學生，17人當場死亡。官員昨天表示，遺體並無明顯外傷，初步排除踩踏致死，朝中毒方向調查，由法醫判斷是否因中毒致死。

南非合法飲酒年齡為18歲，但與住宅區相鄰的鄉鎮小酒館，不一定遵守安全法規和合法飲酒年齡。南非警方昨天表示，它正在調派「最大量資源」調查這家酒館發生的青少年死亡事件原因。

東開普省（East Cape）省長辦公室發言人藍提伊（Khuselwa Rantjie）今天告訴CNN，仍有5名死者的身分尚未確認，出事酒館的老闆仍未遭到逮捕，但東開普省酒類管理局今天已將酒館關閉，好讓調查工作能順利完成。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）對死者家屬表達慰問。總統府發布的聲明寫道：「在等待與事故有關的更多資訊出爐時，對於失去孩子的家庭，以及仍在等待確認他們的孩子是否受害的家庭，總統致上關懷。」

聲明還說，拉瑪佛沙預期，這起悲劇事件經過調查後，將依法律程序繼續處理。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110627

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